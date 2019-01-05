Ураган Pabuk прошел мимо туристических зон Таиланда

Тропический ураган Pabuk только слегка задел туристические зоны юга Таиланда, расположенные на островах и побережье Сиамского залива, а на острове Пхукет и побережье Андаманского моря пока проявился только легким дождем рано утром в субботу. Об этом сообщили РИА Новости россияне, находящиеся сейчас в этих местах, передает Day.Az.

"Здесь все спокойно, ветер обычный для этого времени года, дождя сейчас нет. Дождь был ночью, он начался около четырех утра и к семи закончился. Обычный дождь, даже не ливень. В остальном все нормально, погода обычная, чуть прохладней только, чем всегда, но сейчас температура уже повышается, уже на термометре 28 градусов. Ночью было 23", - сообщила агентству Елена, работник одной из туристических фирм Пхукета.



По ее словам, на острове серьезно готовились к отражению удара стихии: на пляжах с восточной стороны построили баррикады из мешков с песком, предупреждали всех по громкой связи, что ночью надо оставаться дома.

На острове Ланта, расположенном дальше от материка в Андаманском море и относящемся к провинции Краби, также прошел дождь.

"Пока похоже, что ураган прошел мимо нас. Ночью был дождь, но не было ни наводнений, ни сильного шторма на море. Скорость ветра чуть выше, чем было два дня назад, когда мы сюда приехали", - сказал агентству Николай, сотрудник представительства одной из российских компаний в Бангкоке, приехавший в Краби на отдых вместе с семьей.

Утром в субботу возобновились авиарейсы в аэропорты провинции Накхон Ситхаммарат, наиболее пострадавшей от урагана, и аэропорты провинции Сурат Тхани, на территории которой расположены туристические зоны островов Самуи и Пханган, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда. Тем не менее паромное сообщение между островами и материком пока не возобновляется.

Телеканал также показал небольшой новостной сюжет о том, как местные жители, эвакуированные из прибрежной зоны провинции Накхон Ситхаммарат в четверг и пятницу, возвращаются в субботу утром к развалинам своих домов, чтобы оценить нанесенный стихией ущерб. Более 30 тысяч человек были эвакуированы вглубь материка и размещены в убежищах, расположенных в школах и административных зданиях. Дома большинства из них были уничтожены первым ударом урагана. Также на побережье провинции Накхон Ситхаммарат идут восстановительные работы на разрушенной ураганом линии электропередачи, сообщает телеканал.

Метеорологический департамент Таиланда опубликовал утром в субботу подряд три бюллетеня наблюдения за ураганом Pabuk. В третьем бюллетене, вышедшем в 11:00, Pabuk назван уже не ураганом, а областью низкого давления. Метеорологи сообщают, что Pabuk (в тайском звучании "Плабык", гигантский сом из реки Меконг) прошел по материковой части провинции Краби, а также острову Пхукет в течение ночи на субботу без серьезных последствий и около 9 утра передвинулся дальше на северо-запад, оказавшись над Андаманским морем. Центр области низкого давления сейчас находится над прибрежным районом Такуа Па провинции Пханга, где расположена туристическая зона с несколькими пятизвездочными отелями.

Бюллетень предупреждает о сохраняющейся вероятности дождей, стока дождевых вод с гор и подтопления прибрежных участков морской водой. Метеорологи также подтвердили действующий пока запрет на выход в море малых и туристических судов в Андаманское море и Сиамский залив в связи с вызванным ураганом сильным волнением, которое может сохраниться еще несколько дней.



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