Зонд NASA установил два исторических рекорда - ВИДЕО

Еще никогда космический аппарат не был на орбите такого мелкого объекта, причем на настолько низкой орбите, как OSIRIS-REx, передает Day.Az со ссылкой на facenews.ua.

Она 2 недели находится на орбите у околоземного астероида Бенну, установила два исторических рекорда. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Во-первых, аппарат находится на расстоянии около одной мили (если точнее - 1,75 км) от астероида: никакой зонд ранее не имел настолько низкой орбиты для изучения космического объекта. В мае 2016 года станция "Розетта" была на расстоянии около 7 км от центра кометы Чурюмова-Герасименко.

Эта дистанция от Бенну необходима, чтобы зонд был четко закреплен около него: притяжение астероида составляет всего одну пятимиллионную часть от земного. Период вращения вокруг Бенну - целых 62 часа за виток.

Во-вторых, Бенну стал самым маленьким космическим объектом, на орбите которого был закреплен зонд.

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