"Кровавая Луна" начала свое восхождение - ВИДЕО
"Кровавая Луна" начала свое восхождение. За редким природным явлением смогут наблюдать жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, а также Дальнего Востока. Карту полного затмения опубликовал Московский планетарий.
Особенно хорошо Луну видно будет с западной точки. Затмение увидят жители Калининградской области, Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Высокая облачность мешает наблюдению, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Напомним, затемнение началось в 6:34 по Москве и закончится в 9:51. Луна погрузится в северную часть тени Земли на один час и 3 мин. Красновато-бурый оттенок небесного тела пугает суеверных жителей страны. Кто-то видит в этом явлении нечто зловещее. Астрологи советуют не впадать в панику.
Максимальная фаза полного затмения наступит в 8:12 и продлится 63 мин.
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