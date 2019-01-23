Метеорит врезается в «кровавую» Луну - ВИДЕО

23 января 2019 14:17

Сенсационное космическое явление запечатлели сотрудники обсерватории Гриффита в Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Падение метеорита на поверхность Луны во время "кровавого суперлуния" 21 января зафиксировали сотрудники американской обсерватории Гриффита, расположенной в Лос-Анджелесе.

На опубликованных кадрах видно маленькую белую вспышку на затененном участке спутника Земли. Астрономы предположили, что она произошла при столкновении метеорита о лунную поверхность. По мнению ученых, множество кратеров на Луне объясняются частыми контактами с космическими объектами из-за отсутствия плотной атмосферы, в которой астероиды бы сгорали.

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Метеорит врезается в

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