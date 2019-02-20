Кадрами суперлуния делятся пользователи Сети. Девятнадцатого февраля Луна подошла к Земле на минимальное расстояние - всего 362 тысячи километров.

В некоторых странах увидеть это зрелищное астрономическое явление можно было уже 18 февраля, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Суперлуние происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны с земным шаром.

В этот день естественный спутник Земли кажется на 30% ярче и на 14% крупнее обычного.

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