Февральское суперлуние: лучшие кадры со всего мира - ВИДЕО
20 февраля 2019 15:12 180
Кадрами суперлуния делятся пользователи Сети. Девятнадцатого февраля Луна подошла к Земле на минимальное расстояние - всего 362 тысячи километров.
В некоторых странах увидеть это зрелищное астрономическое явление можно было уже 18 февраля, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Суперлуние происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны с земным шаром.
В этот день естественный спутник Земли кажется на 30% ярче и на 14% крупнее обычного.
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