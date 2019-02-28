DreamWorks назначила Боба Персикетти режиссером второй части "Кота в сапогах". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, в настоящее время продолжение "Кота в сапогах" находится на ранней стадии разработки.

Как отмечается, продюсер Латифа Оау будет курировать вторую часть мультфильма о смелом коте.

При этом дата премьеры картины пока неизвестна.