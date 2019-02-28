«Кот в сапогах» получит сиквел
28 февраля 2019 08:13 176
DreamWorks назначила Боба Персикетти режиссером второй части "Кота в сапогах". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, в настоящее время продолжение "Кота в сапогах" находится на ранней стадии разработки.
Как отмечается, продюсер Латифа Оау будет курировать вторую часть мультфильма о смелом коте.
При этом дата премьеры картины пока неизвестна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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