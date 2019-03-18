СБ России завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как уточнил в воскресенье ТАСС его адвокат Алексей Мельников, Хачатурову вменяются мошенничество и легализация похищенного, а также растрата имущества, передает Day.Az.

"Следователи ФСБ завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении моего подзащитного Сергея Хачатурова, защита приступила к ознакомлению с материалами дела. При этом в деле появилось новое обвинение - Хачатурову добавили совершение преступления по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказал Мельников.

Он заявил, что считает новое обвинение абсурдным и связанным с попыткой скрыть несостоятельность претензий к своему клиенту за их количеством. "Якобы Сергей Хачатуров растратил или присвоил собственное же имущество [ценные бумаги] на сумму более 1 млрд. рублей компании, где он был собственником и генеральным директором в 2016 году", - сказал собеседник агентства. "Попытка дать оценку экономической целесообразности действий собственника при помощи уголовного преследования означает фактическую отмену частной собственности", - полагает адвокат.

Изначально Хачатурову вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), но в августе 2018 года обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы. В декабре 2018 года Хачатуров был также обвинен в легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Ранее Мельников сообщал ТАСС, что следствие оценивает ущерб от действий Хачатурова ООО "РГС активы", которое признано потерпевшей стороной, в 6 млрд. рублей. В связи с новым обвинением общая сумма ущерба, по версии правоохранительных органов, превысила 7 млрд.

Сергей Хачатуров - брат бывшего основного владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова. В 2016 году в документах компании Сергей Хачатуров указывался как конечный бенефициар "РГС холдинга", который тогда владел 52% "Росгосстраха". В 2017 году Данил Хачатуров передал контроль над "Росгосстрахом" банку "Открытие".