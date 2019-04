Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пока ведомство в Лэнгли разместило в своем аккаунте единственную фотографию. На ней запечатлено предполагаемое рабочее место сотрудника ЦРУ. С подлокотника кресла свисает парик, на столе стоит прозрачная копилка с надписью "Хочу путешествовать по миру" и монетами внутри, к стене прикреплена географическая карта, на которой, судя по всему, изображена Азия. В подписи приводятся слова из детской игры: "Вижу (шпионю) своими глазками..." (I spy with my little eye...)