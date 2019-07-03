Авиавласти России и Чехии ведут переговоры по полетам между странами, российский Минтранс надеется на решение вопроса до 7 июля. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.

"Сейчас идут переговоры авиационных властей, которые, как мы надеемся, к установленной дате приведут нас к совместному решению", - сказал Дитрих.

Он добавил, что не хотел бы сейчас давать оценок тому, что произошло. "Для нас сейчас важно не потерять авиасообщение, я думаю, что это в интересах обеихсторон. Для нас важно не оставить наших граждан без авиасообщения, над этой задачей мы сейчас работаем", - подчеркнул министр.

"Авиационные власти ведут переговоры. Дополнительно к этому, скорее всего, я вам сейчас ничего не скажу", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет после 7 июля.

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