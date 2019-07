Американская сеть кофеен Starbucks прекратит продавать газеты и некоторые товары, которые не пользуются спросом у покупателей. Сокращение ассортимента начнется в предстоящем сентябре. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Ей подтвердили в компании, что с прилавков кофеен пропадут прежде всего печатные издания, ряд закусок на вынос и упаковки с зернами кофе. Эти сокращения касаются 8,6 тыс. заведений, которые принадлежат Starbucks на территории Соединенных Штатов. "Мы всегда анализируем то, что именно предлагаем нашим потребителям, и вносим изменения в ассортимент в зависимости от меняющегося вкуса клиентов", - приводит телекомпания слова пресс-службы сети.

Издательство газеты The New York Times отреагировало на решение Starbucks. "Мы уверены, что, учитывая нашу широкую сеть розничных продаж газеты, у наших читателей не возникнет сложностей с поиском экземпляров The New York Times в любой округе", - говорится в заявлении издания для прессы.

Как напоминает CNN, Starbucks поэтапно сокращает свой ассортимент за счет непрофильных товаров. В 2015 году компания перестала торговать компакт-дисками, а недавно приступила к сокращению выпуска фирменных кружек, стаканов и подобной продукции. В марте текущего года Starbucks объявила о планах модернизации своих кофеен в зависимости от конкретных запросов жителей отдельно взятого района.

Starbucks основана в 1971 году. Сеть объединяет более 28 тыс. кофеен в 75 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в американском Сиэтле (штат Вашингтон).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!