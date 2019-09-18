Большинство американских сотрудников, занятых на работах в сфере искусственного интеллекта, не являются выходцами из США, сообщает South China Morning Post. Согласно одной из оценок, в мире насчитывается около 300 000 исследователей и практиков искусственного интеллекта, а спрос на них на рынке составляет миллионы человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Согласно новому исследованию Джорджтаунского университета, США рискуют потерять лидерство в сфере искусственного интеллекта из-за ужесточения иммиграционной политики и усилий конкурентов по привлечению талантливых иностранных специалистов, которые вносят вклад в развитие искусственного интеллекта в стране.

Большинство американских сотрудников, занятых на работах в сфере искусственного интеллекта, не являются выходцами из США: 59% работающих в стране ученых в области информатики с докторской степенью родились за рубежом, а 65% специалистов по компьютерам и математике в Кремниевой долине не являются гражданами США.



Индия и Китай являются наиболее распространенными странами происхождения для неамериканских технических специалистов и иностранных студентов в областях, связанных с искусственным интеллектом.

Как отмечают авторы доклада, количество вакансий, связанных с искусственным интеллектом, на популярном рекрутинговом сайте Glassdoor удвоилось за 11 месяцев, и прогнозируется, что спрос будет превышать предложение как минимум еще на продолжении пяти лет. По оценкам китайского исследовательского института Tencent, в мире насчитывается около 300 000 исследователей и практиков искусственного интеллекта с рыночным спросом на миллионы позиций.



Хотя президент США подписал в феврале указ, предписывающий федеральным агентствам уделять приоритетное внимание финансированию исследований и разработок ИИ, администрация Трампа усложнила получение рабочей визы иностранным гражданам. Должностные лица администрации, включая директора ФБР Кристофера Рея и высокопоставленных чиновников Белого дома, считают китайских студентов, обучающихся в США, потенциальной угрозой национальной безопасности.

Опасения по поводу растущей враждебности по отношению к китайским ученым и студентам, работающим и обучающимся в США, усилились после того, как некоторые китайско-американские профессора были сняты со своих постов в университетах за якобы нераскрытие своих связей с китайскими институтами. Некоторые китайские ученые также заявили, что их 10-летние многократные визы в США были аннулированы без объяснения причин.



Чтобы решить проблему глобальной нехватки талантов, ряд стран запустили и расширили программы рабочей визы для привлечения технических специалистов в области искусственного интеллекта. Канада, Великобритания и Франция ввели визовые программы для временных иностранных работников, ориентированные на технологических специалистов.



Два года назад Государственный совет КНР опубликовал "дорожную карту" с изложением цели стать к 2030 году мировым лидером в области ИИ. В то время правительство Китая пообещало привлечь первоклассных ученых в области нейронных сетей, машинного обучения, самоуправляемых автомобилей, предлагая конкурентные компенсационные пакеты.



Тем не менее, план "Тысяча талантов" (TTP), ведущая китайская программа по набору персонала, использовавшаяся для найма самых ярких специалистов в области технологий, усилил опасения США в отношении потенциального шпионажа со стороны Китая. Национальный разведывательный совет США охарактеризовал этот план как "способствующий законной и незаконной передаче технологий, интеллектуальной собственности и ноу-хау США в Китай".



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