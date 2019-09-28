Уголовный суд Каира приговорил в субботу в предварительном порядке шестерых боевиков к смертной казни за убийство полицейских. Об этом сообщает новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, подсудимым была инкриминирована причастность к громкому нападению в пригороде Каира Хелуане в мае 2016 года, когда погибли восемь сотрудников местного следственного управления. Тогда группа вооруженных людей на пикапе преградила дорогу микроавтобусу с силовиками и расстреляла их из автоматического оружия. Расправившись со стражами порядка, нападавшие скрылись, а позднее на месте преступления было обнаружено большое количество стреляных гильз. По горячим следам полицейским удалось выследить и ликвидировать четырех экстремистов, которые также были причастны к атаке.

Согласно действующему в стране законодательству, вердикты о высшей мере наказания отправлены на рассмотрение Верховного муфтия республики, который может как утвердить их, так и отклонить. Однако, его решение носит рекомендательный характер. Окончательные приговоры должны быть оглашены судом на заседании 12 ноября.

За последние годы судебные органы Египта вынесли десятки смертных приговоров как в отношении лидеров и сторонников признанной террористической в стране исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), так и разного рода боевиков, в том числе из мелких воинствующих ячеек, а также террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Некоторые из них уже приведены в исполнение.

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