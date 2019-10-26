Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с представителем повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" Мухаммедом Абдель Салямом заявил, что Иран выступает за политическое решение йеменского кризиса и готов направить в Йемен гуманитарную помощь, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Подчеркнув, что единственным путем урегулирования кризиса в Йемене является межйеменский диалог, Зариф заявил о поддержке Ираном установления перемирия и йеменских переговоров, напомнив о готовности нашей страны направить в Йемен гуманитарную помощь", - говорится в заявлении иранского МИД в официальном Telegram-канале.

В свою очередь Мухаммед Абдель Салям выразил благодарность Ирану за "поддержку йеменского народа".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.



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