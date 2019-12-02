Страны должны избавиться от угольной зависимости и установить плату за выбросы углерода для сохранения жизни на планете. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что сейчас человечество стоит на развилке. "К концу следующего десятилетия мы окажемся на одной из двух троп. Либо мы сдадимся, пройдя точку невозврата, и поставим под угрозу все живое на планете. Но хотим ли мы, что бы нас запомнили как поколение, которое зарыло голову в песок, которое занималось надувательством, пока планета горела?" - обратился Гутерриш к участникам конференции.

Другой путь генсек назвал "дорогой надежды", которая означает немедленное снижение количества выбросов углерода и использования угля. "Сегодня нам нужно ежегодно снижать на 7,6% количество выбросов в атмосферу", - уверен он.

Главная ответственность, по словам Гутерриша, ложится на страны с наиболее высокими показателями вредных выбросов в атмосферу. "Жизненно необходимо установить плату за выбросы углерода, только так появится шанс остановить безудержное изменение климата", - уверен он.

Руководитель ООН обратил внимание, что в некоторых странах продолжают строиться новые угольные электростанции. "Мы должны избавиться от этой зависимости от угля, или все наши действия по сдерживанию климатических изменений будут напрасны", - отметил Гутерриш.

"Настало время доказать серьезность нашего намерения остановить войну против природы, продемонстрировать политическую волю к тому, чтобы к 2050 году выполнить обещание по достижению углеродной нейтральности", - подчеркнул он. "Если мы сделаем хоть немного меньше, мы предадим все человечество и все последующие поколения", - заключил глава всемирной организации.