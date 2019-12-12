Правоохранители в Тбилиси выводят с прилегающей к парламенту территории митингующих оппозиционеров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На этот раз оппозиционеры протестуют против процедуры голосования по выбору верховных судей, запланированной на четверг.

"С прилегающей к парламенту территории полиция вывела нескольких лиц, в том числе оппозиционера Георгия Вашадзе. Его посадили в патрульный автомобиль. С территории так же выведены другие оппозиционеры", - говорится в сообщении телеканала.

Телекомпания отмечает, что правоохранители начали выводить митингующих после того, как те начали мешать автомобильному движению. Между митингующими и сотрудниками патрульной полиции с утра происходят словесные перепалки.