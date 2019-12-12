Правительство Боливии приняло решение в одностороннем порядке отменить визовые требования для граждан США и Израиля. Об этом в среду сообщила и.о. президента южноамериканской республики Жанин Аньес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны быть открыты миру, но это не означает потерю нашей культурной идентичности. Боливии необходимо увеличить поток направляющихся в страну туристов и объем иностранных инвестиций. В связи с этим наше правительство приняло решение отменить въездные визы для граждан этих двух стран [США и Израиля], которые очень важны для нас", - приводит ее слова боливийская газета La Razon.

Визы для американцев были введены правительством экс-президента Боливии Эво Моралеса в 2007 году, для израильских граждан - в 2014 году.

Отмена визовых требований стала еще одним шагом боливийских властей по налаживанию отношений с США и Израилем. В конце ноября Боливия назначила впервые с 2008 года посла республики в Вашингтоне, а также объявила о восстановлении дипотношений с Израилем.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.