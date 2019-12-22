Активисты профсоюзов управления парижского транспорта остановили в воскресенье работу 14 из 16 линий столичного метро в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщила радиостанция France Info, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, сейчас работают лишь две полностью автоматизированные линии. Парижская подземка, таким образом, оказалась почти полностью парализованной, причем в день массовых разъездов населения на рождественские каникулы. Все станции метро, расположенные у вокзалов, закрыты. Многие люди добираются до вокзалов пешком.

Движение подземной городской электрички RER на ряде направлений сильно нарушено, а одна линия полностью остановлена.

Ситуация с движением трамваев в столице нормализовалась, однако они проходят в основном на окраинах, а не в центре города. На линии вышли две трети автобусов. Пробки на дорогах парижского региона Иль-де-Франс составляют 130 км.

Между крупнейшими городами страны курсируют около половины высокоскоростных поездов TGV и не более 20-30% других экспрессов. Национальное управление железных дорог предупредило, что 23 декабря, в понедельник, их число существенно сократится.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. Среди главных причин недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст получения выплат в полном размере (сейчас при должной выслуге лет он составляет 62 года). Представители профсоюзов пообещали продолжить забастовку, несмотря на предстоящие праздники - Рождество и Новый год.