https://news.day.az/world/1194013.html Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД

Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД

В мире, 14 января 2020 19:10 76

Готовность к диалогу участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является условием сохранения сделки. Об этом заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

"Мирное урегулирование споров является ключевой задачей австрийской внешней политики. Запущенный механизм разрешения споров в рамках СВПД требует готовности сторон к диалогу. Это является условием сохранения соглашения и представляет для нас наивысший приоритет", - приводятся слова Шалленберга в Twitter МИД Австрии.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
 

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