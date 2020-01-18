Глава МВФ предупредила о риске начала новой Великой депрессии

Растущее неравенство и нестабильность финансового сектора могут привести к новому витку глобального экономического кризиса. О таком риске предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Day.Az со ссылкой на korrnews.ru.

По ее словам, за последние 20 лет сократился разрыв в доходах между странами, но при этом продолжило расти неравенство между группами населения.

В подтверждение своих слов глава МВФ привела ситуацию в Британии, где 10% богатейших жителей страны обладают таким состоянием, которое сопоставимо с суммарным доходом беднейшей половины населения. Подобное, по ее словам, наблюдается и во многих государствах Организации экономического сотрудничества и развития, где неравенство доходов уже достигло рекордных значений.

"Эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", - подчеркнула Георгиева на выступлении в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

"Позолоченный век" - эпоха быстрого роста экономики и населения Соединенных Штатов после гражданской войны и реконструкции Юга. "Бурные" или "ревущие двадцатые" - эпоха 1920-х годов в США, Британии, Германии и Франции, характеризующаяся динамичностью культурной и социальной жизни. Она началась с возвращения к мирной жизни после Первой мировой войны. Впоследствии в Америке произошла Великая депрессия, о которой упомянула Георгиева.

Ранее стало известно о том, что федеральный долг США преодолел рекордную планку в 23 триллиона долларов. В основном это связано с налоговой реформой, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, и с гигантским однотриллионным дефицитом бюджета. При этом ФРС снова снизила свою учетную ставку - до уровня 1,75-2% годовых.

Эти события не вызвали почти никакой реакции ни внутри Соединенных Штатов, ни за их пределами. Однако эксперты считают, что ситуация в точности такая же, какая была накануне Великой депрессии.