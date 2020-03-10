Обе палаты испанского парламента приостановят работу из-за COVID-19

Сенат парламента Испании приостанавливает работу по крайней мере на неделю. Об этом заявила зампредседателя верхней палаты Кристина Нарбона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее с аналогичным заявлением выступил конгресс депутатов Испании - нижняя палата парламента. Это решение было принято, после того, как тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат.



"На этой неделе в сенате было запланировано только одно собрание, оно отменено", - заявила Нарбона в ходе пресс-конференции. Она также отметила, что решение об отмене пленарного заседания сената, запланированного на 17-18 марта, будет принято в течение этой недели.

Согласно последним данным минздрава Испании, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 1622, скончались 35 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

