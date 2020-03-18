Офис президента Украины закрылся на карантин

Офис президента Украины Владимира Зеленского закрылся на карантин.

Фотографии объявлений о запрете приема граждан опубликовало в среду издание "Апостроф", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В президентской канцелярии отменен личный прием граждан и прием информационных запросов. Посетителям советуют оставлять свои письменные обращения в ящике для корреспонденции или воспользоваться услугами онлайн - оставить сообщение на сайте президента Украины или отослать на электронную почту", - говорится в сообщении. Информационные запросы офис также будет принимать только в электронном виде.

На сегодняшний день в Украине подтверждено 14 случаев заражения новым коронавирусом, два человека умерли.