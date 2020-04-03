Вспышка коронавируса поставила под вопрос существование единой Европы
Вспышка коронавируса явилась причиной возврата к извечному вопросу - что такое Европейский союз? Очевидно, что это отнюдь не Соединенные Штаты Европы, как часто заявляли евроскептики.
Как передает Day.Az, прямо сейчас каждое европейское правительство борется за защиту своего населения - своей работы, своего здоровья и своей экономики.
Но богатые проевропейские страны, такие как Германия, вовсе не торопятся помочь менее состоятельным Италии и Испании.
Возникают мысли, почему это так? Германия - суверенная держава, сталкивающаяся со своими довольно большими проблемами.
Однако вытекает следующий вопрос: что в действительности означает ЕС?
Германия отправила медицинские маски в Италию. Она доставила пациентов с коронавирусом из Франции и Италии в свои больницы для лечения. В то же время Германия отклонила просьбу Италии, Испании, Франции и других стран о распределении долга, вызванного коронавирусом, в форме коронабондов (или еврооблигаций). Вследствие этого многие итальянцы чувствуют себя брошенными, как это было во времена кризиса, когда страна столкнулась с нашествием мигрантов.
На этой неделе группа итальянских мэров и других политиков купила страницу в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, чтобы напомнить Германии, что ее никогда не заставляли погасить свои долги после Второй мировой войны. Они также критиковали отсутствие поддержки в богатых Нидерландах.
Тем временем, кадры сожжения флага ЕС широко распространяются сегодня в итальянском сегменте социальных сетей.
В связи с возникшей ситуацией бывший вице-премьер Италии, евроскетик Маттео Сальвини надеется сделать политический капитал из кризиса своей страны. В четверг он написал в Твиттере: "Мы должны пересмотреть вопрос о Европе (ЕС) и роли Италии в нем. Он совсем не пришел нам на помощь".
Давайте рассмотрим, оправдана ли критика в отношении Европы?
Франция проповедует солидарность. В четверг министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что весь ЕС рассчитывает на Германию.
Вместо этого, Берлин предпочитает погрузиться в Европейский механизм стабильности - фонд спасения, созданный после финансового кризиса 2008 года.
Однако такие страны как Австрия и Нидерланды настаивают на том, что должны быть жесткие условия.
Италия жалуется, считая, что страна будет экономически страдать, причем не в результате опрометчивых правительственных расходов, а из-за смертельного вируса.
Предполагается, что компромиссное решение будет найдено к встрече Еврогруппы в следующий вторник, но сейчас между членами ЕС в воздухе витает резкий запах горечи.
Какой можно сделать вывод из всего перечисленного? ЕС - это скорее брак по расчету, чем союз стран, связанных ценностями и чувством солидарности, как в плохие, так и в хорошие времена.
Действительно, кризис коронавируса ставит под вопрос существование ЕС как единого союза.
Абдул Керимханов
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