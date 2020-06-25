В Индии от ударов молнией погибли 23 человека

В индийском штате Бихар 23 человека погибли и 10 пострадали в результате нескольких инцидентов с ударом молнии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам местного чиновника Упендры Пал, в числе погибших 13 человек, которые работали на фермах в районе Гопалгандж - недалеко от столицы штата Бихар.

Все пострадавшие находятся на лечении в больнице, рассказал он.