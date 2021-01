Дональд Трамп запретил 8 популярных китайских приложений

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете использования в стране восьми китайских приложений. В частности, Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с приложениями WeChatPay, QQWallet, Tencent QQ, Camscanner, SHAREit, Vmate и WPS Office китайского технологического гиганта Tencent Holdings Ltd.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в список для запрета попала и платежная платформа Alipay, принадлежащая компании Ant Group Co. китайского миллиардера Джека Ма, сообщило издание The Wall Street Journal.

Трамп сказал, что приложения могут получать доступ к личной информации граждан США. По его словам, китайское правительство может использовать приложения для "отслеживания местонахождения федеральных служащих и подрядчиков, а также для создания досье с личной информацией".

Приказ вступит в силу через 45 дней - после официального ухода Трампа с поста президента. Представитель переходной группы избранного президента Джо Байдена отказался комментировать распоряжение.

Это не первая попытка Трампа заблокировать китайские приложения. Американские компании, ведущие бизнес с Китаем, включая Apple Inc., Ford Motor Co., Walmart Inc. и Walt Disney Co, ранее возражали против распоряжения Трампа о блокировке WeChat компании Tencent. Сейчас, как и тогда, американские предприятия могут заявить, что эти приложения жизненно важны для ведения бизнеса.

Федеральный судья издал предварительный судебный запрет, блокирующий это постановление, которое правительство уже обжаловало. Самые популярные в США из всех китайских приложений - сервисы Alipay и WeChat. Alipay скачали США через в App Store и the Google Play в прошлом году 207 тысяч раз, а приложение WeChat с сервисом WeChat Pay скачали 1,6 миллиона раз. Лидирует в США по количеству скачиваний среди китайских приложений - 4,4 миллиона раз - сервис сканирования Camscanner шанхайской компании INTSIG Information Co.

Федеральный суд Калифорнии ранее приостановил выполнение указа Трампа о блокировке WeChat по иску группы компаний, включая Apple Inc., Ford Motor Co., Walmart Inc. и Walt Disney Co. Администрация президента США оспаривает решение суда.