В Сети опубликовали кадры подготовки покушения на Лукашенко - СЕНСАЦИОННОЕ ВИДЕО
В Сети появилось видео с тем как заговорщики обсуждали ликвидацию Лукашенко и подготовку переворота в Беларуси.
Как передает Day.Az, задержанные Зенкович и Федута обсуждали план вооруженного мятежа в Беларуси и решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС республики.
По прибытии Зенковича в Москву после консультаций в США и Польше встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов, в ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение всей верхушки руководства Беларуси, включая Лукашенко.
Как заявили в ФСБ России, план военного переворота включал в себя в частности, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа в Минске.
Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Активную фазу должны были начать вооруженные формирования.
Конечная цель заговорщиков - изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения
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