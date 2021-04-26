Британия направила в Индию срочную помощь

Правительство Великобритании направило в Индию партию медицинского оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, для оказания стране помощи в борьбе с эпидемией вызываемого коронавирусом заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье на своей странице в Twitter сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Сегодня мы срочно отправили первую из нескольких партий неиспользуемого медицинского оборудования нашим друзьям в Индии, чтобы помочь им спасать жизни и оказывать помощь пациентам с тяжелыми формами COVID-19. Никто из нас не будет в безопасности до тех пор, пока в безопасности не окажемся мы все", - написал министр.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон пообещал оказать Индии поддержку в связи с растущими темпами распространения вируса на территории страны и нехваткой ресурсов для борьбы с болезнью. С первой партией британской помощи индийские власти получат 495 кислородных концентраторов, а также 120 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и свыше 2 тыс. летальных исходов. В стране с 15 апреля ежедневно выявляется более 200 тыс. случаев инфицирования. По оценкам ряда специалистов, при сохранении таких темпов суточный прирост числа заболевших уже в мае может достичь 500 тыс.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу провел экстренное заседание правительства на фоне информации о том, что медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку кислорода, лекарств, а также свободных коек. Кабмин отменил таможенную пошлину на ввоз вакцин, ряда лекарственных препаратов, медицинского кислорода и сопутствующего медоборудования на три месяца, чтобы увеличить их доступность.