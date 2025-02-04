https://news.day.az/showbiz/1727846.html Стал известен представитель Азербайджана на «Евровидении-2025» - ФОТО Азербайджан на "Евровидении" в этом году представлят группа Mamagama. Как передает Day.Az, об этом сообщили глава азербайджанской делегации на "Евровидении" Нурлана Джафарова и медиа руководитель Тураб Теймуров. Отметим, что группа Mamagama была создана в 2021 году.
Стал известен представитель Азербайджана на «Евровидении-2025» - ФОТО
Азербайджан на "Евровидении" в этом году представлят группа Mamagama.
Как передает Day.Az, об этом сообщили глава азербайджанской делегации на "Евровидении" Нурлана Джафарова и медиа руководитель Тураб Теймуров.
Отметим, что группа Mamagama была создана в 2021 году. В коллектив входят три исполнителя: Асаф-фронтмен и главный вокалист, Хасс-гитарист, Ариф-ударные инструменты.
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