Стал известен представитель Азербайджана на «Евровидении-2025»

Азербайджан на "Евровидении" в этом году представлят группа Mamagama.

Как передает Day.Az, об этом сообщили глава азербайджанской делегации на "Евровидении" Нурлана Джафарова и медиа руководитель Тураб Теймуров.

Отметим, что группа Mamagama была создана в 2021 году. В коллектив входят три исполнителя: Асаф-фронтмен и главный вокалист, Хасс-гитарист, Ариф-ударные инструменты.