Автор: Акпер Гасанов

Правительственная комиссия Республики Казахстан, занимающаяся расследованием причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный, представила предварительный отчет о трагедии, произошедшей 25 декабря 2024 года вблизи города Актау.

Как известно, в результате катастрофы погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая обоих пилотов и одного бортпроводника. Спасти удалось 29 человек, среди них - двое бортпроводников. Совершенно справедливо погибшим членам экипажа потерпевшего крушение пассажирского лайнера AZAL были присвоены звания Национальных героев Азербайджана.

Высоким званием посмертно награждены капитан корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокюма Алиева.

"Благодаря высочайшему профессионализму, мужеству и отваге пилотов и бортпроводников, самолету удалось совершить аварийную посадку, и часть пассажиров была спасена", - говорилось в соответствующем распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Также напомню, что Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и Хокюма Алиева были похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку. В нашей стране всегда ценили, ценят и будут ценить своих героев. При этом, в Азербайджане всегда демонстрировали, демонстрируют и будут демонстрировать готовность отстаивать правду всеми доступными способами.

После обнародования правительственной комиссией Республики Казахстан предварительного отчета о причинах авиакатастрофы самолета AZAL ожидаемо оказалось, что позиция официального Баку и лично Президента Азербайджана Ильхама Алиева по этому вопросу была предельно правильно, обоснованной и потому жесткой и требовательной.

Итак, эксперты зафиксировали многочисленные повреждения различных размеров и форм в хвостовой части фюзеляжа, киле, стабилизаторе, а также на рулях высоты и направления. Аналогичные повреждения выявлены на левом двигателе, левом крыле, гидравлической системе, а также на агрегатах и отдельных компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют характерную прямоугольную форму.

Все это исключает версию о том, что авиакатастрофа произошла в результате столкновения пассажирског самолета со стаей птиц или взрыва на его борту. Тут я напомню фрагмент интервью, которое Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - указал тогда глава нашего государства.

Также отмечу, что согласно предварительному отчету, проблемы на борту азербайджанского самолета начались на записи в 05:13, а о плане "Ковер" говорится в 05:21. То есть план "Ковер" был объявлен спустя 8 минут после трагедии. И тут я вновь указываю на фрагмент из интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава нашего государства четко указал на то, что план "Ковер" в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был сбит с земли. А еще, он тогда же отметил, что 27 декабря требования нашей страны официально были доведены до российской стороны. И сейчас, ввиду новых, доказанных обстоятельств авиакатастрофы, есть все основания полагать, что и ее позиция кардинально изменится.

Напомню, что Азербайджан требует проведения российской стороной объективного расследования с целью выявления и наказания всех виновных в авиакатастрофе, а также выплаты компенсаций семьям погибших. Требования нашей страны были справедливыми и обоснованными с самого начала. Теперь же, после обнародования предварительного отчета о причинах авиакатастрофы, отрицать очевидное просто нет никаких фактологических оснований.