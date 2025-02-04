https://news.day.az/society/1727838.html К сведению метеочувствительных людей - Предупреждение Завтра на Абшеронском полуострове ожидается периодическое усиление северного ветра. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В службе отметили, что ожидаемые погодные условия могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.
К сведению метеочувствительных людей - Предупреждение
Завтра на Абшеронском полуострове ожидается периодическое усиление северного ветра.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В службе отметили, что ожидаемые погодные условия могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.
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