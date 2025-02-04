К сведению метеочувствительных людей

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается периодическое усиление северного ветра.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В службе отметили, что ожидаемые погодные условия могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.