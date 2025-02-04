https://news.day.az/society/1727838.html

К сведению метеочувствительных людей - Предупреждение

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается периодическое усиление северного ветра. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В службе отметили, что ожидаемые погодные условия могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.