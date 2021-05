В США хотят разработать киборгов с настоящими мышцами

Исследовательская лаборатория армии США (Army Research Laboratory - ARL) предлагает разработать новый класс биогибридных роботов (киборгов), которые будут объединять робототехнику с биологической мышечной тканью. Предполагается, что подобные киборги будут более универсальными и адаптируемыми, чем традиционные роботы с электромеханическими и гидравлическими приводами.

Как передает Day.Az со ссылкой на profile.ru, среди прочего, новое поколение роботов сможет быстрее адаптироваться к неожиданным изменениям обстановки с помощью условных рефлексов. В частности, специалист ARL Дин Калвер привел в пример случай, когда он ночью идя через поле попал одной ногой в кроличью нору. Живое существо может быстро менять баланс и приспосабливаться, чтобы избежать падения и перелома, тогда как робот был бы вынужден полагаться на амортизаторы для минимизации повреждений.

"Роботы, используемые для армейских нужд, попадут в неизвестную и непредсказуемую среду", - сказал Калвер.

Пока что, впрочем, такая разработка остается делом далекого будущего. ARL в настоящее время работает над соединением мышц с механизмами и системами управления, пытаясь получить возможность контроля над биологической тканью, подобного контролю над пружинами, способными произвольно сокращаться и растягиваться.

В США ведутся активные работы над роботами разных типов. Одним из лидеров отрасли является компания Boston Dynamics, известная своими человекообразными роботами, и четвероногими роботами-собаками. В начале 2021 года компания продемонстрировала видео, на котором роботы, созданные инженерами корпорации, исполняют зажигательный танец под песню шестидесятых годов "Do You Love Me" группы The Contours. Предполагается, что серийные роботы Boston Dynamics смогут использоваться для опасных и тяжелых работ, включая доставку грузов на поле боя, разминирование, действия в агрессивных средах и тому подобных случаях.