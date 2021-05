Трамп назвал позором для США сохранение блокировки его аккаунтов в соцсетях

45-й президент США Дональд Трамп назвал позором для Соединенных Штатов сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях. Ранее Трамп создал собственную платформу в январе, вскоре после того как Twitter и другие крупные социальные сети заблокировали его аккаунты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, причиной для блокировок, последовавших за атакой сторонников господина Трампа на Капитолий США, называлась угроза дальнейшего насилия.

Дональд Трамп заявил, что действия Facebook, Twitter и Google являются "полным позором" и технологические компании должны заплатить политическую цену. "То, что сделали Facebook, Twitter и Google, является позором для нашей страны",- сказал господин Трамп в заявлении, обвинив компании в нарушении его прав на свободу слова (цитата по Reuters).

Сегодня на сайте Дональда Трампа появилась онлайн-платформа From the Desk of Donald J. Trump, где можно увидеть его прямую речь по всем актуальным для него вопросам.