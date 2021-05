Спрогнозирована неизбежная ледниковая катастрофа

Ученые Германии и Великобритании предсказали, что в будущем тающие гренландские ледники пройдут точку невозврата, после которой дестабилизация ледяного щита на острове станет неизбежной. О катастрофической ситуации, вызванной глобальным потеплением, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таяние уменьшает высоту ледяного покрова, а, значит, поверхность щита будет подвергаться все более высоким температурам, поскольку на уровне моря воздух прогревается сильнее. Это нелинейным образом ускоряет таяние, в результате чего возникает переломный момент, после которого даже отсутствие дальнейшего глобального потепления не остановит деградацию щита, повышение уровня моря и замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC).

Исследователи выяснили, что ледники в Центральной и Западной Гренландии, в бассейне Якобсхавн, приближаются к критическому переходу. Прогнозируется, что в самом ближайшем будущем ледяной щит потеряет существенную часть массы.

Считается, что замедление AMOC может способствовать более экстремальным погодным явлениям в Европе, в том числе усилению зимних штормов, летних засух и жары. Восточное побережье США станет более подверженным наводнениям за счет ослабления эффекта, благодаря которому большие объемы воды в Гольфстриме отклоняются к востоку из-за силы Кориолиса. По прогнозам, к 2100 году Гольфстрим может ослабнуть на 34-45 процентов, что сделает его еще более нестабильным.

Фото: Bob Strong / Reuters