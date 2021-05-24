Владелец Dior возглавил список богатейших миллиардеров мира

Первое место в списке богатейших людей мира в понедельник занял владелец Dior и Louis Vuitton холдинга LVMH Бернар Арно, обогнавший предыдущего лидера рейтинга - основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщил американский Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Состояние Бернара Арно с марта 2020 года увеличилось более чем на $110 млрд. и составило $186,3 млрд. Безос оказался на втором месте рейтинга с состоянием $186 млрд. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в списке Forbes, его состояние оценивается в $147,3 млрд.

По мнению издания, увеличение состояниz Арно связано с возросшей покупательской активностью в Китае. По итогам первых трех месяцев текущего года выручка холдинга LVMH (Christian Dior, Luis Vuitton, Givebchy, Moёt & Chandon, Hennessy и др.) составила порядка $17 млрд, что на 32% больше, чем в этот же период прошлого года.