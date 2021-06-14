Страны НАТО обязались наращивать военные расходы

Страны - члены НАТО взяли на себя обязательство увеличивать расходы на оборону и безопасность. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров государств Североатлантического альянса, принятом в понедельник на саммите в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Коллективно и по отдельности мы привержены дальнейшему улучшению баланса в распределении расходов и обязанностей членов альянса <...>. Ожидается, что 10 членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше. Две трети членов планируют достичь показателя в 2% к 2024 году", - говорится в заявлении.

Главы государств НАТО подтвердили принятое еще в 2014 году под давлением США обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году, однако ряду стран понадобится больше времени на то, чтобы достичь целевого показателя.

В 2021 году эту задачу должны выполнить 10 государств НАТО (включая США) из 30. При этом самую большую часть своего ВВП - 3,82% - на оборону в 2021 году потратит Греция, на втором месте идут США - 3,52%. На последнем месте в десятке лидеров будет Франция с 2,01%. Расходы экономического лидера ЕС - Германии - прогнозируются на уровне 1,57% ВВП, а на последнем месте в НАТО по этому показателю находится Люксембург с 0,57%.

Согласно опубликованному в июне статистическому отчету НАТО, в 2021 году суммарные военные расходы альянса должны вырасти на 4,1%, до 1,05 трлн долларов США. Значительная часть этих средств (не менее 20%) должна ежегодно тратиться на закупку новой военной техники и вооружений, необходимых для противодействия России и Китаю, главным поставщиком которых для альянса является ВПК США.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы должным образом решить вопрос зависимости от военного оборудования российского производства через национальные усилия и международное сотрудничество", - отмечается в документе.

В заявлении также подчеркнуто, что в настоящий момент 24 страны НАТО направляют свыше 20% своего оборонного бюджета на обновление парка военной техники и развитие необходимой для этого научно-технической базы. Ожидается, что к 2024 году их число вырастет до 27.

Приоритетными направлениями технических разработок и закупок для стран НАТО при наращивании военного потенциала должны стать: средства ПВО и защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, автономные системы, винтокрылые аппараты следующего поколения, высокоточные вооружения, новые боеприпасы, системы дозаправки в воздухе, а также средства подготовки личного состава.

Ракеты наземного базирования в Европе

НАТО не намерена осуществлять развертывание своих ядерных ракет наземного базирования в Европе. "У нас нет намерения производить развертывание ядерных ракет наземного базирования в Европе", - отмечается в тексте документа.

В нем также подчеркивается, что члены блока собираются "отвечать взвешенным, сбалансированным, скоординированным и своевременным образом" на появление в арсенале России растущего числа "обычных и способных нести ядерные боезаряды ракет". НАТО утверждает, что наличие у Москвы этих вооружений несет "существенные риски со всех стратегических направлений для безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе".

В связи с этим НАТО предупреждает, что планирует принимать "политические и военные меры", в том числе для укрепления интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны и разработки дополнительных "оборонительных и наступательных обычных средств".

Кроме того, альянс заверил, что сделает шаги для обеспечения безопасности "потенциала ядерного сдерживания НАТО", предпримет усилия в целях поддержки и укрепления контроля над вооружениями, а также разоружения.

Новая концепция

НАТО также начинает разработку новой Стратегической концепции альянса, которая будет принята на следующем саммите НАТО, который пройдет в 2022 году в Испании.

"Участники саммита приняли решение поручить генсеку НАТО начать процесс разработки новой Стратегической концепции. Она будет утверждена лидерами НАТО на следующем саммите", - говорится в документе.

В воскресенье помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новая стратегическая концепция НАТО будет сформулирована с учетом вызовов от РФ и КНР.

Центр разработки новых технологий

Также НАТО создаст центр разработки новых технологий.

"Мы договорились содействовать технологическому сотрудничеству между союзниками по НАТО, содействовать оперативной совместимости и поощрять разработку и принятие технологических решений для удовлетворения наших военных потребностей. С этой целью мы запустим центр инноваций в области гражданской и военной обороны", - отмечается в нем.

Кроме того, альянс учредит инновационный фонд по технологиям. "Мы также согласны создать инновационный фонд НАТО, где союзники, которые того пожелают, смогут поддержать стартапы, работающие над новыми и разрушительными технологиями двойного назначения в областях, имеющих ключевое значение для безопасности союзников", - поясняется в заявлении.

Политика киберзащиты

Страны НАТО одобрили комплексную политику киберзащиты альянса.

"Мы сегодня одобрили комплексную политику киберзащиты НАТО, которая будет обеспечивать соблюдение трех основных целей альянса (коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества), а также общей стратегии сдерживания и обороны, что еще больше повысит нашу устойчивость", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что альянс будет в рамках международного права использовать весь спектр возможностей для активного сдерживания, защиты и противодействия всем возможным киберугрозам, в том числе возникающим в рамках гибридных кампаний. Как говорится в итоговом документе, в случае необходимости альянс "намерен заставить платить" тех, кто приносит ему вред.

"Мы подтверждаем, что решение о применении статьи 5 Устава НАТО в ответ на кибератаки будет приниматься Североатлантическим советом в индивидуальном порядке", - отмечается в заявлении.

В документе также говорится, что страны альянса приветствуют недавнее открытие Академии связи и информации НАТО в Португалии.

"Гибридные угрозы"

НАТО объявила о готовности оказания помощи союзникам в борьбе с "гибридными угрозами".

"В то время как основная ответственность за реагирование на гибридные угрозы лежит на государстве - объекте, НАТО готова, по решению Совета, оказать помощь союзникам на любом этапе гибридной кампании, проводимой против него, в том числе путем развертывания Группы поддержки по противодействию гибридным угрозам", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что "в случае гибридной войны Совет [НАТО] может принять решение о применении Пятой статьи (о коллективной обороне) Вашингтонского договора, как в случае вооруженного нападения"

Защита климата

НАТО впервые в своей истории согласовала план действий по защите климата и намерена работать над сокращением вредных для экологии военных выбросов.

Как сказано в заявлении, страны - члены альянса одобрили план действий по реализации стратегии в области изменения климата и безопасности, который "повышает осведомленность, адаптацию, смягчение последствий и информационно-пропагандистские усилия, обеспечивая при этом надежную позицию сдерживания и обороны и поддерживая приоритеты безопасности военного персонала, а также оперативную и экономическую эффективность".

"Чтобы адаптироваться к изменению климата, НАТО будет включать соображения, связанные с изменением климата, в весь спектр своей работы, начиная от оборонного планирования и развития потенциала до гражданской готовности и учений", - указано в заявлении.

Усиление Китая в космической сфере

Быстрый прогресс Китая в области аэрокосмических технологий представляет угрозу безопасности стран - членов НАТО. "Растущее влияние Китая и проводимая им политика на международной арене представляют угрозы, на которые альянсу следует отвечать объединенными усилиями, - подчеркивается в послании. - Быстрый прогресс [КНР] в космической области отражается на нашей безопасности".

Согласно заявлению, НАТО рассматривает Пекин в качестве серьезного соперника и в киберпространстве. В нем отмечается, что "разрушение архитектуры в области контроля за оружием" тоже следует рассматривать в качестве фактора, подрывающего безопасность всех членов альянса.

Украина и Грузия

Украина и Грузия в будущем смогут стать членами НАТО. "Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса, - указано в заявлении. - Мы подтверждаем все части этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по своим собственным достоинствам. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне".

В документе также подтверждено аналогичное решение, принятое на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году в отношении Грузии.

Участники саммита НАТО также подтвердили приверженность альянса политике открытых дверей в отношении присоединения новых членов. "Присоединение Северной Македонии в прошлом году является еще одним ощутимым подтверждением этой приверженности", - говорится в тексте.

"Решения о расширении принимаются самой НАТО, никакая третья сторона не имеет права голоса в этом процессе, - подчеркивается в заявлении. - Мы по-прежнему привержены интеграции тех стран, которые стремятся присоединиться к альянсу, оценивая каждую из них по ее собственным достоинствам".

Армия Афганистана

НАТО подтверждает готовность осуществлять подготовку и предоставлять финансирование афганской армии после вывода из страны иностранных войск.

"Спустя практически 20 лет военная операция НАТО в Афганистане подходит к концу", - отмечается в тексте. "Вывод наших войск не означает конец наших отношений с Афганистаном. Теперь мы откроем новую главу", - подчеркивается в заявлении.

В документе указывается, что "НАТО продолжит осуществлять подготовку и предоставлять финансовую поддержку национальным силам безопасности Афганистана".

Кроме того, альянс пообещал сохранить в Кабуле своего гражданского представителя, чтобы "продолжить дипломатическое взаимодействие и расширять партнерство с Афганистаном". Сейчас эту должность занимает Стефано Понтекорво.

Альянс также намерен предоставить переходное финансирование для обеспечения "непрерывной работы" международного аэропорта Кабула, учитывая "его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром".

"Мы также расширим диалог по Афганистану с соответствующими международными и региональными партнерами", - пообещали в альянсе. Лидеры НАТО заявили также о поддержке продолжающегося процесса мирного урегулирования в стране и призвали "все заинтересованные стороны помочь Афганистану достичь долгосрочного и инклюзивного политического соглашения, которое положит конец насилию".

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне и Кабуле сообщило о том, что НАТО ведет переговоры с властями Катара о размещении на его территории базы для подготовки военнослужащих афганских сил специального назначения после вывода иностранных войск из Афганистана. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс изучает возможность вести подготовку афганской армии за пределами страны.

Вывод войск из Афганистана начался 29 апреля и должен завершиться осенью в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан"