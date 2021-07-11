В Молдавии начались досрочные парламентские выборы

Все 2000 избирательных участков на досрочных парламентских выборах в Молдавии открыты, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Еще 150 участков будут открыты в 36 странах для голосования граждан Молдавии, находящихся за рубежом. Все участки открыты с 7.00 до 21.00 местного времени", - говорится в сообщении.

В реестре избирателей страны насчитывается свыше 3,2 миллионов человек. В ходе голосования им предстоит выбрать 101 депутата парламента на четырехлетний срок.

Выборы проходят по партийным спискам в едином избирательном округе. Всего в гонке участвуют 20 партий, два блока и один независимый кандидат. На 101 депутатский мандат претендует 1791 кандидат.

В апреле текущего года президент Молдавии Майя Санду распустила оппозиционный парламент и назначила новые выборы на 11 июля. После этого экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявлял о попытках Запада вмешаться в предстоящие парламентские выборы в стране.