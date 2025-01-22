https://news.day.az/world/1724543.html Маск оскорбил Шольца Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывание и исказил его имя. Как передает Day.Az, предприниматель отреагировал на слова немецкого политика, который высказался о том, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.
Маск оскорбил Шольца
Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывание и исказил его имя.
Как передает Day.Az, предприниматель отреагировал на слова немецкого политика, который высказался о том, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.
"Позор тебе, Оаф Шитс", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети X.
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