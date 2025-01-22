https://news.day.az/world/1724547.html США хотят прекращения украинского конфликта - Рубио Соединенные Штаты намерены добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине, которое не приведет к обострению кризиса через несколько лет. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
США хотят прекращения украинского конфликта - Рубио
Соединенные Штаты намерены добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине, которое не приведет к обострению кризиса через несколько лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт, и мы сделаем все, чтобы этого добиться на устойчивой и стабильной основе. Мы не хотим, чтобы оно [урегулирование] вылилось в войну через два, три или четыре года", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Рубио заявил, что переговорный процесс в этом вопросе будет сложным и каждой стороне "придется идти на уступки".
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