https://news.day.az/politics/1724650.html Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом Азербайджан и Оман укрепляют сотрудничество по межпарламентской линии
Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом
Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом.
Как сообщает в среду Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в решение Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
Согласно проекту, на пост руководителя рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом предлагается кандидатура депутата Сабины Салмановой.
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