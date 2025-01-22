"Карабах" в поисках успеха: Только "Нефтчи" победил румын

Чемпион Азербайджана "Карабах" завтра проведет свой очередной матч в еврокубках.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что агдамский клуб встретится с румынским ФКСБ в Лиге Европы.

Матч в Баку в рамках седьмого тура Лиги Европы станет девятой игрой в еврокубках между командами Азербайджана и Румынии. До сих пор пути представителей двух стран пересекались четыре раза в двухматчевых поединках. Во всех случаях румыны прошли в следующую стадию.

В восьми проведенных играх азербайджанские команды одержали всего одну победу. Этого добился "Нефтчи", выигравший "Васлуй" в Баку. Единственная ничья у "Зиря" - 0:0 с "Астрой". Обе бакинских команды проиграли на выезде с разницей в два мяча.

И "Динамо" (позже "Баку") и "Сабаил" проиграли румынским клубам в обоих матчах. Всего наши представители забили восемь голов и пропустили 19 мячей.

"Карабах" впервые встретится с соперником из Румынии. Самый титулованный клуб нашей страны постарается выделиться на фоне других наших представителей и победить. Но соперник также является сильнейшим в своей стране. ФКСБ также впервые встретится с командой Азербайджана.

1998/99, Кубок УЕФА

"Арджеш" - "Динамо" - 5:1, 2:0

2008/09, Кубок Интертото

"Нефтчи" - "Васлуй" - 2:1, 0:2

2017/18, Лига Европы

"Астра" - "Зиря" - 3:1, 0:0

2019/20, Лига Европы

"Сабаил" - "Университетя" Крайова - 2:3, 2:3

Отметим, что завтрашний матч начнется в 21:45.