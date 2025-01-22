Google обязали выплатить более $12 млн.

Антимонопольное агентство Индонезии обязало технологическую корпорацию Google выплатить штраф в размере $12,37 млн за навязывание услуг платежной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, корпорация принуждала индонезийских разработчиков приложений использовать платежную систему Google Pay Billing, взимая комиссию до 30%. В случае отказа корпорация удаляла приложения из Google Play Store. Антимонопольное расследование велось с 2022 года.

29 октября 2024 года стало известно, что долг компании Google перед Российской Федерацией по административным правонарушениям составляет уже 2 ундециллиона рублей (36-значная цифра) и увеличивается каждый день из-за просрочек выплаты штрафов. При неисполнении решения суда в течение девяти месяцев сумма первоначального штрафа удваивается каждый день, и предела этому увеличению нет. Так как решение суда об утверждении штрафа вступило в законную силу, суд не может его отменить и вынужден удваивать штраф.