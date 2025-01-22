Перед зданием парламента в Тбилиси проходит очередная акция протеста

Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси у парламента Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Более 1 тыс. человек собралось у здания законодательного органа. Они расположились на проезжей части, автомобильное движение на проспекте Руставели перекрыто. Некоторые митингующие стоят на пешеходной части перед парламентом.

Акция проходит мирно, как и все последние несколько недель. Среди протестующих есть несколько представителей грузинской оппозиции.

Акции протеста начались в Тбилиси 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны замораживают процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Первая неделя протестов была наиболее напряженной, затем акции стали носить мирный характер. Они проходят ежедневно у здания парламента и завершаются около полуночи после того, как граждане добровольно покидают проспект Руставели.