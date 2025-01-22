https://news.day.az/sport/1724661.html РАСПИСАНИЕ первых игр в Кубке Азербайджана Объявлено расписание первых игр Кубка Азербайджана по баскетболу среди мужских команд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что подтверждены место и время проведения матчей 1/8 финала, которые пройдут 28-29 января. Сезон стартует в Лянкяране. Первый игровой день завершится на Абшероне.
Кубок Азербайджана
14:00 "Лянкяран" - НТД
19:00. "Абшерон" - "Губа"
29 января
19:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
РАСПИСАНИЕ первых игр в Кубке Азербайджана
Объявлено расписание первых игр Кубка Азербайджана по баскетболу среди мужских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что подтверждены место и время проведения матчей 1/8 финала, которые пройдут 28-29 января.
Сезон стартует в Лянкяране. Первый игровой день завершится на Абшероне. На следующий день игры пройдут в Гяндже и Сумгайыте.
Кубок Азербайджана
1/8 финала
28 января
14:00 "Лянкяран" - НТД
Ленкорань ОСК
19:00. "Абшерон" - "Губа"
Апшерон ОСК
29 января
14:00 "Гянджа" - "Орду"
Дворец спорта Гянджи
19:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Сумгайытский ОСК
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