РАСПИСАНИЕ первых игр в Кубке Азербайджана

Объявлено расписание первых игр Кубка Азербайджана по баскетболу среди мужских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что подтверждены место и время проведения матчей 1/8 финала, которые пройдут 28-29 января.

Сезон стартует в Лянкяране. Первый игровой день завершится на Абшероне. На следующий день игры пройдут в Гяндже и Сумгайыте.

Кубок Азербайджана

1/8 финала

28 января

14:00 "Лянкяран" - НТД

Ленкорань ОСК

19:00. "Абшерон" - "Губа"

Апшерон ОСК

29 января

14:00 "Гянджа" - "Орду"

Дворец спорта Гянджи

19:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"

Сумгайытский ОСК