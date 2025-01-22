https://news.day.az/society/1724786.html

На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД. Также на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".