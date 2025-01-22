В некоторых селах Азербайджана временно не будет света

В Лянкяранском районе в ряде сел временно отключат электроснабжение из-за проведения ремонтных работ.

Как передает Day.Az, об этом проинформировали в ОАО "Азеришыг".

Согласно данным, 22 января с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет приостановлена в населенные пункты Дигях, Шилявар, Кяргялан, Шаглакючя, Гурумба, Рво, Шову, Даштатюк, Дашдалыгжар, Нарбагы, Лювясар, Ханбулан, Паракянд, Бурджали, а также в местность, известную как Кюра. Это связано с отключением двух линий от центрального источника питания.

После завершения ремонта жители указанных сел будут обеспечены электроэнергией улучшенного качества.