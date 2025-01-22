https://news.day.az/society/1724566.html В некоторых селах Азербайджана временно не будет света В Лянкяранском районе в ряде сел временно отключат электроснабжение из-за проведения ремонтных работ. Как передает Day.Az, об этом проинформировали в ОАО "Азеришыг".
В некоторых селах Азербайджана временно не будет света
В Лянкяранском районе в ряде сел временно отключат электроснабжение из-за проведения ремонтных работ.
Как передает Day.Az, об этом проинформировали в ОАО "Азеришыг".
Согласно данным, 22 января с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет приостановлена в населенные пункты Дигях, Шилявар, Кяргялан, Шаглакючя, Гурумба, Рво, Шову, Даштатюк, Дашдалыгжар, Нарбагы, Лювясар, Ханбулан, Паракянд, Бурджали, а также в местность, известную как Кюра. Это связано с отключением двух линий от центрального источника питания.
После завершения ремонта жители указанных сел будут обеспечены электроэнергией улучшенного качества.
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