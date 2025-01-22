https://news.day.az/economy/1724690.html Хорошая новость для предпринимателей - Подробности Продлевается срок приостановления проверок, проводимых в сфере предпринимательства.
Хорошая новость для предпринимателей - Подробности
Продлевается срок приостановления проверок, проводимых в сфере предпринимательства.
Как сообщает Day.Az, связанный с этим вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", которая была рассмотрена сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно изменениям, срок приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане продлевается до 1 января 2026 года.
Отметим, что ранее этот срок был предусмотрен до 1 января 2025 года.
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