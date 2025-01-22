Выросло число погибших при пожаре в отеле в Турции

До 79 выросло число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная прокуратура.

"Число погибших при пожаре после проведения ДНК-тестов увеличилось до 79", - говорится в сообщении надзорного ведомства провинции Болу, где расположен курорт.

Минздрав Турции сообщил ранее, что из 51 пострадавшего при пожаре 39 выписаны из больниц, 12 человек продолжают лечение.

Пожар на курорте Карталкая произошел в ночь на 21 января. Ранее сообщалось о 76 погибших. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января объявлен общенациональный траур.