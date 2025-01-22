Фидан о прекращении огня в Газе

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывание и исказил его имя.

Как передает Day.Az, предприниматель отреагировал на слова немецкого политика, который высказался о том, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.

"Позор тебе, Оаф Шитс", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети X.