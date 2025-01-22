https://news.day.az/society/1724577.html МВД Азербайджана предупреждает граждан - игнорируйте эти СМС Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан о росте числа фальшивых СМС-сообщений, которые якобы отправляют службы доставки. Как сообщает Day.Az, ведомство призывает сохранять настороженность и избегать обмана мошенников.
МВД Азербайджана предупреждает граждан - игнорируйте эти СМС
Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан о росте числа СМС-сообщений, якобы отправляемых от имени служб доставки.
Как сообщает Day.Az, ведомство призывает сохранять настороженность и избегать мошеннических схем.
"Не верьте сообщениям, в которых утверждается, что ваша посылка или груз не может быть доставлен из-за отсутствия данных. Не переходите по подозрительным ссылкам, указанным в СМС. Не заполняйте поддельные формы, представленные как обновление информации, и не делитесь личными и финансовыми данными", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Баку покупатель машины оказался обманут продавцом.
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