МВД Азербайджана предупреждает граждан

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан о росте числа СМС-сообщений, якобы отправляемых от имени служб доставки.

Как сообщает Day.Az, ведомство призывает сохранять настороженность и избегать мошеннических схем.

"Не верьте сообщениям, в которых утверждается, что ваша посылка или груз не может быть доставлен из-за отсутствия данных. Не переходите по подозрительным ссылкам, указанным в СМС. Не заполняйте поддельные формы, представленные как обновление информации, и не делитесь личными и финансовыми данными", - говорится в сообщении.

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