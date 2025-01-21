В Баку покупатель машины оказался обманут продавцом

В Баку мужчина, желавший приобрести автомобиль, стал жертвой недобросовестного продавца.

Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Покупатель автомобиля марки "Chevrolet" обратился к мастеру после обнаружения технической неисправности. В ходе проверки выяснилось, что продавец умышленно скрыл признаки проблем в двигателе и топливной системе.

Чтобы замаскировать неисправность, был отключен индикатор "Check engine". Этот индикатор служит предупреждением, сигнализирующим о возможных сбоях в работе двигателя, системы выбросов или электронного управления автомобилем.

Для выявления точной причины неисправности и оценки её серьезности требуется проведение диагностики с использованием специализированного оборудования.