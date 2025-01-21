Чистка в Вашингтоне: Трамп принялся разоблачать администрацию Байдена

Автор: Ибрагим Алиев

Байден всё. Вернувшись к власти 20 января и подписав сотню федеральных указов, президент Дональд Трамп первым делом принялся убирать весь мусор, который оставил за собой старик Джо. Среди них был и указ провести расследование в отношении уже бывшей администрации, ибо она в течение последних четырех лет оказывала давление не только на другие страны в виде санкций, угроз и предупреждений, но и на собственный народ - подавлялась свобода слова, преследовались политические оппоненты власти, в частности, и сам Дональд Трамп. Причем использовались для этого правовые инструменты многочисленных федеральных правоохранительных органов, агентств и разведки, что говорит о том, что в период Байдена Штаты фактически стали диктатурой, превратив федеральное правительство в оружие.

Что говорится в федеральном указе Трампа?

"Американский народ стал свидетелем того, как предыдущая администрация проводила систематическую кампанию против своих предполагаемых политических оппонентов, используя правовые инструменты многочисленных федеральных правоохранительных агентств и разведывательного сообщества. Эти действия включали расследования, судебные преследования, гражданские иски и другие связанные меры, которые, по-видимому, больше были направлены на причинение политического ущерба, чем на достижение справедливости или законных целей государства. Многие из этих действий, похоже, противоречат Конституции и/или законам США, включая действия, направленные против родителей, протестующих на заседаниях школьных советов, граждан, выступающих против действий предыдущей администрации, и других американцев, которые просто осуществляли свои конституционные права. Предыдущая администрация и её союзники по всей стране применяли беспрецедентное, характерное для стран третьего мира, использование прокурорской власти для подрыва демократического процесса. Она нацелилась на лиц, высказывавших несогласие с её политикой, инициировав многочисленные федеральные расследования и политически мотивированные отмены финансирования, что лишило американцев доступа к необходимым услугам. Министерство юстиции даже заключило в тюрьму человека за публикацию политического мема. При этом Министерство юстиции беспощадно преследовало более 1500 человек, связанных с событиями 6 января, одновременно прекращая почти все дела против участников беспорядков BLM (Black Lives Matter - ред.). В связи с этим данный указ определяет процесс обеспечения ответственности за использование федерального правительства против американского народа предыдущей администрацией. Политика Соединенных Штатов заключается в выявлении и принятии соответствующих мер для исправления прошлых неправомерных действий федерального правительства, связанных с использованием правоохранительных органов и разведывательного сообщества в политических целях", - говорится, в частности, в разоблачающем документе.

Иными словами, Трамп запретил использование власти ради личной политической выгоды и выявит всех виновных. Теперь генеральный прокурор, в консультации с руководителями всех департаментов и агентств США, должен принять соответствующие меры для анализа действий всех департаментов и агентств, обладающих полномочиями гражданского или уголовного преследования в США, за последние четыре года. Будут выявлены случаи, когда действия департаментов или агентств противоречили целям и политике данного указа, и подготовлен доклад, который позже будет представлен Трампу с рекомендациями по принятию необходимых исправительных мер. Те же действия должен будет сделать директор национальной разведки, в консультации с руководителями соответствующих департаментов и агентств разведывательного сообщества.

Меры, конечно, радикальные. Но именно ради этого уставшие от несправедливости американцы и выбрали Трампа, который, будучи бизнесменом, знает, как нужно четко управлять, в отличие от Байдена, в период правления которого США, можно сказать, деградировали, не только экономически, но и морально. Иначе никак не объяснить то, почему президент, придя к власти, должен в первую очередь на всю страну заявлять, что существуют лишь два пола. Либеральная идеология левого крыла в течение четырех лет создала множество скандалов с подавлением свободы слова тех, кто несогласен с демократами. Одним из ключевых моментов, вызвавших широкий общественный резонанс, стало внезапное признание основателя Meta Марка Цукерберга. В интервью Джо Рогану он рассказал, что администрация Байдена оказывала давление на Facebook и Instagram, требуя удаления контента. Среди удаленного контента были даже безобидные мемы и сатирические материалы. Цукерберг подчеркнул, что отказ компании выполнять эти требования привел к расследованиям со стороны различных государственных агентств.

Подобные действия вызвали вопросы о границах вмешательства государства в деятельность частных компаний. Многие эксперты и правозащитники заявили, что такая политика правительства угрожает свободе слова и подрывает демократические ценности США.

Преследование политических оппонентов

За время президентства Байдена в США усилились обвинения в использовании Министерства юстиции для борьбы с политическими оппонентами. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон неоднократно заявлял, что федеральные органы, включая ФБР и Министерство юстиции, превращены в инструмент подавления. Одним из наиболее ярких примеров стало судебное преследование самого Дональда Трампа. В его адрес было выдвинуто множество политически мотивированных обвинений. Кроме того, под удар попали и другие оппозиционные фигуры. Правительство инициировало многочисленные проверки и расследования, направленные на дискредитацию республиканских политиков, что вызвало возмущение в обществе и сомнения в объективности правовой системы страны.

Личное использование власти

Одним из самых резонансных событий стало помилование Хантера Байдена, сына президента. В декабре 2024 года Джо Байден подписал указ о помиловании Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Это решение вызвало бурю негодования как среди республиканцев, так и среди демократов. Многие посчитали, что такой шаг подрывает доверие к правосудию и демонстрирует использование власти в личных интересах. За час до передачи власти, Байден помиловал и других членов своей семьи.

Давление на другие страны

За последние четыре года администрация Джо Байдена активно использовала политику санкций, экономического давления и дипломатического влияния для достижения своих внешнеполитических целей. Этот подход касался стран, которые воспринимались США как противники или конкуренты.

Например, Китай, который всегда находится в центре внимания американской внешней политики. Санкции вводились против компаний, связанных с технологическим сектором, включая производителей микрочипов и телекоммуникационного оборудования. Особое давление оказывалось на Huawei, что привело к ограничению доступа китайской компании к передовым американским технологиям. Также Китай подвергся ограничениям в отношении экспорта высокотехнологичных компонентов и санкциям за предполагаемые нарушения прав человека в Синьцзяне. Не будем забывать и про бесполезную блокировку TikTok, которая, как утверждают эксперты, была введена лишь для того, чтобы еще больше усложнить жизнь Трампу с первого дня возвращения к власти.

Политика администрации Байдена поставила под сомнение приверженность США своим собственным демократическим принципам.

Дональд Трамп, вернувшись к власти, оказался перед сложнейшей задачей - исправить катастрофические последствия правления Джо, ведь Байден и его администрация не просто нарушили демократические принципы, но и сознательно разорвали их в клочья, превратив страну в инструмент для достижения своих корыстных целей.

Использование силовых структур, разведывательных агентств и Министерства юстиции для подавления несогласных, травля политических оппонентов и беспрецедентное вмешательство в частный сектор, включая давление на компании и СМИ, навсегда запятнали период его правления. Последни 4 года продемонстрировали не только пренебрежение к Конституции, но и полное отсутствие моральных и этических норм, осознанно разрушая демократические устои, на которых строились Соединенные Штаты.

Теперь Трамп твердо намерен не просто исправить последствия этого хаоса, но и навсегда устранить все возможности для подобного злоупотребления властью в будущем. Его решительные действия, направленные на расследование преступлений предыдущей администрации, - это не просто восстановление справедливости, но и сигнал всему миру: США больше не будут терпеть коррупцию, лживую либеральную диктатуру. Эре Байдена, запомнившейся как эпоха морального и экономического падения, пришел конец.